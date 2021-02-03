03 февраля 2021 12:44

ФАС проверит сделку Яндекса по покупке части активов ГК "Везет"


Global Look Press

Федеральная антимонопольная служба РФ сообщила, что проверит информацию сделке по покупке компанией "Яндекс.Такси" части активов группы "Везет" на соответствие антимонопольному законодательству.

Компания "Яндекс.Такси" сообщила 2 февраля, что покупает бизнес и колл-центры по заказу грузоперевозок группы "Везет" за $178 млн. В компании подчеркнули, что данная сделка не распространяется на программное обеспечение и будет действовать в ограниченном количестве регионов.

"Яндекс.Такси" сообщала, что не запрашивали согласия ФАС на данную сделку, так как она не подпадает под критерии сделок, которые требуют согласования с антимонопольным органом.

Представитель такси "Ситимобил", конкурирующий с "Яндекс.Такси" и "Везет", высказал ТАСС мнение, что данная сделка может создать риск формирования монополиста среди агрегаторов такси.

экономика ФАС/Федеральная антимонопольная служба новости