Безоса потянула на новенькое: названы версии ухода гендиректора Amazon

Джефф Безос, основатель одной из крупнейших в мире компаний Amazon, заявил об уходе с поста ее гендиректора. Кто возглавит IT-гигант, и что его ждет без Безоса?

У богатейшего человек на планете, судя по его заявлениям, появились более интересные планы, чем возглавлять корпорацию стоимость которой исчисляется полутора триллионами долларов.

Основатель Amazon и ее гендиректор Джефф Безос бессменно стоял у руля компании более 30 лет. Согласно легенде, он основал ее в гараже в 1994 году. Через год открыл интернет-магазин. Сначала торговал книгами и компакт-дисками, потом переключился на видеоигры и бытовую технику. В пандемию спрос на услуги компании только вырос. Безосу даже пришлось нанимать почти двести тысяч новых сотрудников. Почему бизнесмен решил уйти именно сейчас – есть несколько версий.

"Безос ‑ личность легендарная. И о его уходе ходят легенды. Есть версия что совет директоров посчитал, что он слишком долго занимает эту должность. Есть вероятность, что отставка связана с личными мотивами. Усталость, желание отойти от активной деятельности, потому что работа в такой компании требует серьезных усилий. Личных в том числе", – отмечает президент АКИТ Артем Соколов.

В рейтинге Forbes он занимает первое место. Сейчас состояние бизнесмена оценивается почти в 200 миллиардов долларов. Помимо Amazon Безос основал частную аэрокосмическую компанию Blue Origin. Он владеет одной из старейших газет США The Washington Post.

Должность гендиректора Amazon Джефф Безос покинет в третьем квартале 2021 года. Но из компании не уйдет. 57-летний предприниматель займет пост исполнительного председателя совета директоров и сосредоточится на изобретении новых продуктов.

"Без сомнений Amazon стала одной и самых крупных и влиятельных компаний в мире. Джефф Безос сумел реализовать свое видение. Основные цели достигнуты, но это не значит, что потенциала развития нет. В новой роли Безос сможет продолжить активное участие в жизни корпорации. Думаю, он будет вовлечен в принятие самых важных решений, а его преемник Энди Ясси сосредоточится на повседневных задачах. К тому же Ясси хорошо разбирается в современных технологиях, включая искусственный интеллект и облачные вычисления", -поясняет аналитик Gartner Эд Андерсон.

Кому же уступает кресло Джефф Безос? Новым главой Amazon станет Энди Ясси. Сейчас он возглавляет подразделение Amazon Web Services. В компании он почти с момента основания, пришел туда в 1997 году. В письме к сотрудникам Безос отметил, что полностью доверяет Ясси, и уверен, тот станет выдающимся лидером.

"Причина, по которой был назначен новый генеральный директор Ясси – это желание Amazon больше сфокусироваться на услугах. Ясси выстроил и руководил направление по работе с облачными технологиями долгое время. Я думаю, что компания хочет сфокусироваться больше на розничных продажах и позволить третьим сторонам использовать Amazon, когда им будут необходимы услуги доставки. Также это будет затрагивать и рекламные услуги. Полагаю, что также компания будет развивать направление здравоохранения: посмотрите на результаты работы фармацевтического направления", – добавляет старший аналитик D.A. Davidson & Co Том Форте.

Публикация о грядущих перестановках в компании совпала с выходом отчетности за 2020 год. Выручка Amazon выросла на 38% и превысила 386,1 миллиарда долларов. Прибыль увеличилась до 21,3 миллиарда долларов.

Рынок на эти две новости ‑ выход отчета и уход Безоса – отреагировал вполне спокойно. На электронных торгах уже после закрытия сессии акции Amazon подросли чуть более чем на процент. А вот с прошлогодних минимумов стоимость бумаг взлетела в 2 раза.

Рыночная капитализация компании сейчас оценивается примерно в 1,69 триллиона долларов. Amazon является крупнейшей в мире корпорацией, продающей товары и услуги через интернет.

Кстати, компания могла бы носить другое название. Изначально Безос зарегистрировал ее как Khadabra Incorporated. Но через пару месяцев передумал и дал ей имя самой большей в мире реки Амазонки.