Доллар по 25 рублей? Минэнерго США ожидает цену нефти выше 170 долларов

Стоимость барреля самого популярного европейского эталона Brent достигнет 173 долларов за баррель к 2050 году, сообщается в ежегодном прогнозе управления энергетической информации Минэнерго США (EIA). Это произойдет в случае быстрого роста валового внутреннего продукта США на 2,6%, роста спроса на нефть, увеличении издержек при сокращении ресурсов добычи.

В базовом варианте цена Brent, с которым сопоставим российский экспортный сорт Urals, вырастет до 95 долларов за баррель. В случае сценария "низких цен" цена составит 48 долларов за баррель – это случится в случае низкого роста экономики и большого производства нефти и газа. Вариант "Низкий экономический рост" предполагает, что совокупные годовые темпы роста ВВП США составят 1,6% по 2050 год по сравнению с 2,1% в год в базовом варианте.

Самой высокой в истории цена Brent была в июле 2008 года – 147,5 доллара, и не падала ниже 100 долларов до сентября 2014 года. В этот период доллар стоил по 25-30 рублей, а евро – по 35-40 рублей. С января 2020 года цена нефти Brent начала снижаться с 70 долларов по мере роста масштабов пандемии, а в начале марта мировые цены упали в 2 раза – Brent стоил 16 долларов, а цена американского эталона WTI кратковременно была отрицательной из-за нехватки хранилищ и избытка произодства нефти.

Сегодня цена Brent держится на максимуме, достигнутом год назад – около 59 долларов за баррель. Цены на нефть устойчиво растут с мая 2020 года из-за решения нефтедобывающих стран альянса ОПЕК+ сократить добычу и продажу нефти на мировом рынке. Это соглашение периодически продлевается и поддерживает баланс на рынке. Согласно прогнозу инвестбанка UBS, цена на нефть эталона Brent достигнет 63 доллара за баррель ко второй половине этого года и 65 долларов за баррель к первому кварталу 2022 года. Goldman Sacks заявил, что ожидает, что эталонный показатель достигнет 65 долларов за баррель к июлю.