Евро рухнул ниже 91: цена Brent впервые за год выше 59 долларов

Рубль резко подорожал почти на 1% в четверг 4 февраля к основным валютам из-за ралли на нефтяном рынке: евро упал ниже 91 рублей – до 90,6, теряя около 80 копеек, а доллар подешевел на 50 копеек до 75,4 рубля, согласно данным Мосбиржи к 12:00 мск. На глобальном валютном рынке евро подешевел на 0,5% к доллару.

Мировые цены на нефть в четверг утром продолжают расти, при этом стоимость нефти марки Brent поднялась выше 59 долларов за баррель впервые с 21 февраля 2020 года, свидетельствуют данные торгов лондонской интерконтинентальной биржи.

С начала 2021 года нефть подорожала на 9 долларов, или на 18%. Сегодня цена ближайших к исполнению контрактов по европейскому эталону Brent выросла на 1% до 59,04 доллара за баррель, а цена фьючерсов на поставку американского эталона WTI прибавила 0,9%, до 56,2 доллара за баррель. Нефть дорожает по мере снижения излишков на рынке при одновременном росте спроса и сдерживании добычи странами ОПЕК+.