Портфель заказов "Росатома" вырастет до 140 миллиардов долларов

Задачи, стоящие перед "Росатомом", важны для достижения национальных целей развития РФ, и международной кооперации, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Очень много проектов у корпорации "Росатом", которые были задуманы несколько лет тому назад, уже реализуются", – отметил глава правительства на встрече с главой "Росатома" Алексеем Лихачёвым. Атомный флот "Росатома" помог увеличить грузоперевозки по Северному морскому пути до 33 миллиона тонн в 2020 году.

Росатом работает в 12 странах – строит и управляет, обслуживает АЭС, поставляет оборудование. "Портфель зарубежных заказов "Росатома" остается на уровне свыше 250 миллиардов долларов, а в 10-летней перспективе колеблется в районе 140 миллиардов долларов", – сообщил Лихачев.

"Росатом" развивает и "зеленую" энергетику – в стране планируется вырабатывать до 3 ГВт электроэнергии к 2030 года за счет ветрогенерации.