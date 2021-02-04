В Москве резко подорожает аренда жилья

Снять жилье в Москве будет сложнее: в 2021 году арендная плата вырастет на 10–12%, прогнозируют аналитики арендного подразделения жилищного оператора Дом.РФ.

Рынок аренды просел во время пандемии – многие уехали из столицы после потери работы из-за карантина. Но с осени спрос на жилье растет. Одновременно растут требования к качеству жилья, к его расположению, сообщил директор подразделения "Арендное жилье" Дом.РФ Вероника Янушкевич.

В 4-м квартале 2020 года средняя ставка аренды за однокомнатную квартиру в Москве без учета дорогого Центрального округа составила 36 тысяч рублей в месяц (с учетом ЦАО — 38,5 тысячи). Это на 8% ниже, чем в конце 2019 года.

Цена двушки снизилась на 12% до 49,2 тысячи рублей в месяц (с учетом ЦАО — 59,4 тысячи), трёхкомнатной квартиры — уменьшилась на 10% до 83,5 тысячи рублей в месяц (с учетом ЦАО — 116,7 тысячи).