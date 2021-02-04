Решетников: в России введут механизм ценового демпфера по зерну

В России необходимо развивать биржевую торговлю зерном и иметь свой ценовой индикатор по зерну. В связи с этим власти с 1 апреля запустят бессрочный механизм ценового демпфера по зерновым и начнут регистрацию контрактов экспортеров, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников на встрече с президентом Владимиром Путиным. Фрагменты встречи показал телеканал "Россия 24".

"Задача ценового демпфера – предотвратить перенос колебаний и высоких мировых цен на внутренний рынок", – отметил Решетников.

Механизм состоит из двух частей. "Первая – это экспортная пошлина, которая меняется по заранее известным правилам. Потому что мы каждый раз изучаем, принимаем (решения по размеру пошлин прим. ред.). Экспортеры и производители понимают, какой размер (пошлины – прим. ред.) будет", – пояснил министр.

Вторая часть – поддержка производителей, отметил Решетников. "Должно быть полное понимание, какова будет поддержка в области сельского хозяйства и переработки", – уточнил Путин.

Решетников ответил: "Все деньги, которые мы соберем в сельском хозяйстве, должны остаться в сельском хозяйстве, поскольку задача этого механизма – не собрать деньги в бюджет, а обеспечить стабильные, понятные и доступные людям цены, а производители получат стимул развивать и увеличивать посевные площади, переработку, и так далее".

"Поэтому второй частью механизма предлагаем сделать механизм, который бы возвращал все деньги сельхозпроизводителям", – пояснил министр.

Что касается срока введения механизма, то "председатель правительства поставил задачу в течение ближайшего месяца его разработать и утвердить. До 1 марта – это предел, который мы для себя ставим. Поэтому с 1 апреля механизм должен заработать", – заявил Решетников.

Россия выступает крупнейшим экспортером зерна в мире, в стране необходимо развивать биржевую торговлю зерном, "чтобы была своя биржа, значимый оборот и свой индикатор", подчеркнул министр.

"С 1 апреля мы хотим запустить регистрацию контрактов. Возьмем одну из бирж, и все экспортеры начнут регистрировать контракты. Почему это важно? Потому что мы можем в качестве индикативной цены взять цену, например, таможенной службы.

Но это же контракты, которые ранее заключены. И это будет неадекватная цена. По контракту это будет $230-240 (за тонну – прим. ред.), а сейчас заключают по $300. Мы просто не защитим свой рынок. Поэтому очень важно вот этот индикатор сделать. И мы его конструируем", – заключил Решетников.