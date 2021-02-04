OMV: влияние санкций США на "Северный поток-2" можно минимизировать

Австрийская компания OMV (участник проекта "Северный поток-2") рассматривает два варианта развития событий при достройке газопровода. "Первый вариант может оказаться позитивным и подразумевает минимизацию санкционного давления", – заявил глава OMV Райнер Зеле на пресс-конференции.

Оптимизма добавляют новости о предполагаемых переговорах между Германией и США о судьбе проекта.

Между тем Франция начала более критично относиться к строительству газопровода, подчеркнул Зеле.

OMV рассчитывает на благополучное завершение проекта. "Держу пальцы скрещенными за коллег, чтобы они завершили проект как можно быстрее. Это является и нашей целью как финансового инвестора, поскольку мы начнем возвращать инвестиции после его запуска", – добавил Зеле.

Степень влияния санкций на "Северный поток-2" зависит от итогов переговоров Берлина и Вашингтона, заключил глава OMV.