"Трансмашхолдинг" купит у Rolls-Royce завод по выпуску двигателей в Норвегии

Компания TMH International (международное подразделение российского "Трансмашхолдинга", ТМХ) договорилась о покупке у Rolls-Royce Group завода по производству дизельных и газопоршневых среднеоборотных двигателей Bergen Engines в Норвегии.

TMH International рассчитывает, что покупка позволит расширить присутствие холдинга на мировом рынке дизельных двигателей, прежде всего газовых двигателей, предназначенных для автономных энергетических систем, обеспечивающих энергоснабжение небольших населенных пунктов или крупных предприятий, отмечает ТАСС. Стороны не разглашают стоимость сделки.

В состав Bergen Engines входят расположенные в Норвегии металлообрабатывающие и сборочные предприятия, цех высокоточного литья, ремонтная мастерская и конструкторское бюро, а также сеть центров техобслуживания в семи странах.

ТМХ считает, что синергия российских и норвежских предприятий ускорит развития технологий с нулевым выбросом углерода. Bergen Engines основана в 1946 г., с тех пор произвела более 7 тыс. двигателей, из которых 5 тыс. находятся в эксплуатации.

"Трансмашхолдинг" – крупнейший в России производитель железнодорожной техники. В состав компании входят 17 российских заводов, которые выпускают электровозы и тепловозы, грузовые и пассажирские вагоны, вагоны для электричек и метро, дизельные двигатели для локомотивов и другое железнодорожное оборудование.