Районные больницы и поликлиники модернизируют за полтриллиона рублей

В России на модернизацию районных больниц и поликлиник за 5 лет потратят не менее 558 миллиардов рублей, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова телеканалу "Россия 24".

Это начальная сумма и с каждым годом ее будут увеличивать​​​. В проектах региональных программ предварительно заявлено: покупка 19,080 тысячи автомобилей (из них 2 тысяч уже поставлено); покупка 88 тысяч единиц медицинского оборудования, 10,784 тысячи объектов для капремонта, реконструкции и строительства. Планируется закупка цифровых рентгеновских аппаратов, флюорографов, маммографов, УЗИ, эндоскопического оборудования и лабораторных комплексов.

"Сейчас мы видим на предстоящие пять лет 558 миллиардов средств федерального бюджета и бюджетов регионов", – отметила Голикова. В 2021 году запланировано 100 миллиардов рублей для свыше 3 тысячи медучреждений. В итоге модернизация уже в 2021 году улучшить медобслуживание 40 миллионов россиян малых населенных пунктов и в отдаленных территориях страны.

Пятилетняя модернизация первичного звена здравоохранения началась 1 января 2021 года во всех регионах России по поручению президента РФ.