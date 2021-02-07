Три тысячи тонн молока за сутки: новый рекорд "Эконивы"

Фермы холдинга "Эконива", который входит в пятерку мировых лидеров по производству молока, побили собственный рекорд по объемам выпуска за сутки. Новая отметка – 3 тысячи тонн. Говорят, добиться такого результата помог индивидуальный подход к каждому животному.

В руках у ветеринара специальный сканер — считаные секунды и "биография" каждой коровы на экране прибора. Где и когда родилась, сколько весит, какие прививки сделаны – информация не только отражает состояние здоровья животного, но и помогает специалистам подобрать правильный уход. На животноводческом комплексе Уланово в Калужской области почти 3000 коров. Но только такой индивидуальной подход, рассказывает президент холдинга Штефан Дюрр, гарантирует качество и вкус молока:

"Корова требует внимания, это животное со своими мозгами. Она не любит как ругают ее. Ей нужно хорошее кормление, режим ежедневный. Здесь женский коллектив, в котором комфортно. А если некомфортно, то они не дадут молока".

Таких современных ферм у холдинга "Эконива" больше 40 в 13 регионах страны. Но Уланово – не только животноводческий комплекс, но и уникальный экскурсионный проект. Приехать сюда и узнать больше о процессе производства молока может любой желающий. Компания входит в пятерку мировых производителей и является флагманов в России. Рекорд по объемам обновился совсем недавно – более 3000 тонн молока в сутки.

Для дойки коров на ферме есть специальная карусель. Один круг – около семи минут. За это время животное отдает примерно 10 литров молока. А чтобы оно было чистым, вымя сперва дезинфицируют, вытирают и лишь потом подключают доильный аппарат. Дальше молоко проходит фильтрацию и направляется в специальные емкости охлаждаться. Несколько раз в день из них свежеете молоко отправляется на заводы.

Начальник блока воспроизводства комплекса Уланово Дмитрий Комаров рассказывает, что коровы доятся трижды в день. "Корма, чистота, свежий воздух, у нас очень просторные коровники, своевременная раздача корма. В этом и есть весь секрет", — говорит он.

Но наращивание производства, как говорят в компании, не самоцель. Намного важнее – создавать вкусный и полезный продукт. Именно поэтому холдинг сам выращивает и кормовые культуры. Таким образом, молоко в буквальном смысле проходит путь от поля до прилавка.

"Мы шли к этому 20 лет. И самое главное, как в любом деле, — это команда. Мы нескольким тысячам образование сделали. Те, кто были практикантами пять лет назад, сейчас команда, которая любит коров", — вспоминает Дюрр.

Сейчас у самого холдинга помимо ферм четыре молочных завода – это позволяет перерабатывать 500 тонн продукта в сутки. Остальные 2,5 идут на продажу. Однако в ближайшем будущем собственные мощности планируют нарастить. К концу года начнет работать сырзавод в Новосибирской области. А предприятие в Калужской уже запустило новую производственную линию.

Директор молочного завода Мосмедыньагропром Александр Герман называет молоко "Эконивы" прекрасным по качеству и добавляет: "А наша задача — принять это молоко и бережно в соответствии с современными технологиями его обработать упаковать и донести до покупателей".

Тем временем основная задача отрасли прежняя — повысить самообеспеченность России молоком. Сейчас этот показатель составляет 84%, согласно доктрине продовольственной безопасности он должен составлять 90%. В холдинге уверены: если меры господдержки продолжат действовать, то уже в течение трех-четырех лет эту цель можно достичь. Огромные перспективы открывает и экспорт. Компания уже начала поставлять продукцию в Китай. В планах на эти годы — увеличить производство молока почти вдвое.