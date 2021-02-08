В России резко выросло количество неплательщиков по кредитам

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) завела в 2020 г. почти 12,9 млн дел о взыскании задолженности россиян перед банками, что на 2,4 млн больше, чем в 2019 г., сообщает газета "Известия" со ссылкой на ФССП.

Размер совокупной задолженности увеличился за год с 2,6 трлн до 2,7 трлн руб.

Почти 70-80% неплатежей и дефолтов связаны с финансовыми трудностями и снижением доходов россиян. Порядка 8 млн заемщиков имеют просрочку в размере 900 млрд руб. Ежегодно количество неплательщиков увеличивается на 500 тыс. человек.

По сведениям Банка России, доля просрочки сроком более трех месяцев увеличилась в кредитном портфеле банков с 7,5 до 9%, что не критично, считает ЦБ.

При этом количество потребительских кредитов выросло в 2020 г. на 9,2% против 20,9% в 2019 г. Доля одобряемых банками кредитов сократилась из-за пандемии коронавируса.

Средний уровень долговой нагрузки по потребительским кредитам сохранится к концу 2020 г. на уровне 61%, по ипотечным кредитам – 56%, полагает ЦБ.