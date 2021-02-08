Страховая компания "Спасские ворота-М" подала заявление о банкротстве

Страховая компания "Спасские ворота-М" 5 февраля подала в Арбитражный суд Москвы заявление о банкротстве, дело пока не принято к производству. Размер неисполненных обязательств компании в картотеке суда не указан.

Банк России в декабре 2020 г. отозвал у страховщика лицензию на проведение обязательного медицинского страхования (ОМС).

Страховщик нарушил требования к инвестированию активов и порядок инвестирования собственных средств. В итоге "величина не соответствующих требованиям активов, в которые инвестированы собственные средства (капитал) страховщика, составляет более 20% от величины собственных средств (капитала) страховщика", пояснил ЦБ.

ЦБ увидел в этом угрозу правам и интересам застрахованных лиц, что может подорвать рынок ОМС.

Застрахованные в "Спасских воротах-М" лица могут выбрать другую страховую компанию и подать заявление на получение нового медицинского полиса.

Если застрахованные лица не сделают выбор, то местный фонд ОМС сам направит сведения о гражданах другим страховщикам, которые в течение трех дней сообщат новым клиентам о необходимости получить новый полис. Срок получения полиса не превышает 30 дней.

Страховая компания "Спасские ворота-М" работает на рынке медстрахования с 1992 г., полис ОМС в компании имеют более 3,3 млн человек.