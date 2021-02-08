Песков: власти работают над поэтапным увеличением пенсий

Власти поэтапно работают над увеличением пенсий, но эту задачу невозможно решить в одночасье, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Президент неоднократно заявлял, что надо еще работать и работать в плане пенсионного обеспечения. Понятно, что скачкообразно, в одночасье сделать всем большие пенсии, к сожалению, невозможно.

Но поэтапно принимать меры, которые всем хорошо известны, это то, что обязано делать государство, и то, что оно делает", – отметил Песков.

Песков назвал неоспоримым тот факт, что в 1990-е гг. россияне жили плохо, но пенсии у них сейчас выше.

"Безусловно, негативные периоды, черные полосы в развитии, с которыми мы сталкиваемся, тормозят наше желание повышать благосостояние пенсионеров. Говоря о черных полосах, я имею в виду мировые экономические кризисы и такие глобальные события как нынешняя пандемия коронавируса", – подчеркнул Песков.

"Проделан огромный путь. Конечно, он недостаточен. И президент всегда об этом говорит. Нас ждет впереди более длинная дорога. Но вы видите, что динамика поступательная", – заключил Песков.