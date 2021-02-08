Доход "Газпрома" от экспорта газа резко упал в 2020 году

Доход "Газпрома" от экспорта газа упал в 2020 г. на 39,6% до $25,25 млрд. Физический объем экспорта газа сократился на 9,7% до 199,2 млрд куб. м, сообщает Федеральная таможенная служба (ФТС).

Экспорт газа в декабре 2020 г. составил 19,7 млрд куб. м (+ 7,6% в месячном выражении), что принесло "Газпрому" $3,09 млрд (+ 8,4%).

Средняя экспортная стоимость газа выросла в декабре до $156,6 за 1 тыс. куб. м против $155,48 в ноябре, $145 в октябре, $123 в сентябре, $92 в августе, $86 в июле, $82 в июне, $94 в мае.

Совокупный доход компаний Sakhalin Energy и "Ямал СПГ" от экспорта сжиженного природного газа (СПГ) снизился в 2020 г. на 14,8% до $6,75 млрд.

Физический объем экспорта СПГ вырос на 4,5% до 68,3 млн куб. м в сжиженном состоянии.

Sakhalin Energy выступает оператором проекта "Сахалин-2", разрабатывает Пильтун-Астохское и Лунское месторождения на шельфе Сахалина. Акционерами компании являются "Газпром" (50%), Royal Dutch Shell (27,5%), японские Mitsui (12,5%) и Mitsubishi (10%).

"Ямал СПГ" ("НОВАТЭК" – 50,1%, французская Total – 20%, китайская CNPC – 20%, Фонд Шелкового пути – 9,9%) производит СПГ на базе Южно-Тамбейского месторождения (Ямал).