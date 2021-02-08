Биткоин обновил исторический максимум, достигнув $44 000

Цена биткоина установила новый исторический максимум. Первая криптовалюта превысила в ходе торгов стоимость в 44 000 долларов. Причина – инвестиции компании Tesla. Компания Илона Маска сообщила об инвестициях в размере 1,5 миллиарда долларов в биткоин, свидетельствуют данные торгов.

Портал CoinMarketCap, который высчитывает среднюю цену более чем по 20 биржам сообщает, что стоимость криптовалюты росла на 21,34%. На крупнейшей криптовалютной бирже Binance, биткоин достигнул $44 057, обновив свой предыдущий рекорд в $41,95 тыс.

На момент публикации первая криптовалюта стоит $43 847. Рыночная капитализация составила $816 млрд.

Криптовалютный рынок в целом находится в восходящем тренде. Общая капитализация рынка криптовалют на данный момент достигла $1,3 трлн. Индекс доминирования биткоина составляет 62,9%.

Корпорация Tesla сообщила в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), что инвестировала в криптовалюту биткоин в январе текущего года $1,5 млрд. Также Tesla сообщила о намерении принимать криптовалюту в качестве оплаты.

Компания, для достижения максимизации доходов, основываясь на обновленной политике, планирует вкладывать средства в биржевые фонды, золотые слитки, цифровую валюту и другие альтернативные резервные активы.