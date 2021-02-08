Reuters: власти РФ выделят на социальные расходы не менее 500 млрд руб.

Как сообщает агентство Reuters, со ссылкой на два правительственных источника, власти России в преддверии выборов в Госдуму, которые состоятся в сентябре, планируют новый пакет соцвыплат на сумму 500 млрд. рублей. Предполагается, что данная мера должна привести к снижению недовольства граждан снижением уровня жизни.

О новом пакете социальных выплат, по мнению одного из источников агентства, может объявить лично президент Владимир Путин в рамках ежегодного обращения к высокопоставленным политическим деятелям. Точная дата выступления президента с посланием Федеральному собранию пока не назначена.

По словам обоих источников агентства, размер соцвыплат составит 0,5% от предполагаемого ВВП на 2021 год, что составляет порядка 500 млрд. рублей. Оба собеседника рассказали Reuters, что данные социальные выплаты должны помочь гражданам понять, что власти делают все возможное, чтобы помочь преодолеть их финансовые проблемы.

Пресс-секретарь премьер-министра РФ Михаила Мишустина заявил, что ему не известно о данном обсуждении. Кремль пока отказался отвечать на запрос агентства Reuters.