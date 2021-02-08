РЖД прогнозирует рост грузовых и пассажирских перевозок

Доходы компании "Российские железные дороги" (РЖД) от грузовых и пассажирских перевозок увеличатся в 2021 г. на 121,1 млрд руб. (на 7,5%) до 1,736 трлн руб., отмечено в материалах к брифингу первого заместителя гендиректора РЖД Вадима Михайлова.

"Планы и задачи РЖД напрямую связаны с перспективами экономического роста, которые предусматривают восстановительный, начиная с 2021 г., рост экономики России", – отметил Михайлов.

По прогнозу РЖД, погрузка вырастет в этом году на 1,6% до 1 млрд 263,8 млн тонн, грузооборот – на 2,5% до 3,302 трлн тонно-километров, пассажирооборот – на 64,7% до 128,7 млрд пассажиро-километров.

Прогноз по пассажирообороту основывается на положительных подвижках в экономике. "Рост достаточно серьезный", но остается ряд ограничений, связанных с пандемией коронавируса, отметил Михайлов.

Инвестпрограмма РЖД на 2021 г. составляет 730 млрд руб., на ближайшие три года – 2,3 трлн руб. РЖД намерены за три года обновить 10,7 тыс. км пути и приобрести 1,5 тыс. локомотивов.

Совокупный макроэкономический эффект от всех мероприятий РЖД составит в 2021-2023 гг. 5,9 трлн руб. в год, в том числе налоговые поступления от инвестиций – 1,4 трлн руб. в год, от производства продукции, перевозимой железнодорожным транспортом, – 3,6 трлн руб. в год.