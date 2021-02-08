МЭР: власти готовят меры поддержки на случай новой волны увольнений

Компании в сфере услуг, в том числе общепите и гостиничном бизнесе, могут начать в марте новые увольнения сотрудников. В связи с этим власти готовят новые меры поддержки таких компаний, сообщает Минэкономразвития (МЭР).

МЭР прорабатывает дополнительные меры поддержки для ряда отраслей, заявил глава МЭР Максим Решетников на заседании президиума думской фракции "Единой России".

МЭР опасается, что некоторые компании могут снизить уровень занятости, особенно в отраслях, которые не восстановились в полном объеме. Речь в первую очередь идет об общепите, сфере услуг и развлечений, гостиничном бизнесе.

По поручению президента Владимира Путина, МЭР готовит предложения по дополнительным мерам поддержки этих отраслей, пояснил Решетников.

Кроме того, правительство по поручению президента готовит новые нормативные акты по мерам поддержки безработных и их трудоустройства, отметил министр.

Правительство готовится списать в марте-апреле почти 500 млрд руб. кредитов в рамках льготной программы кредитования малого и среднего бизнеса, которому удалось сохранить занятость, заключил Решетников. По данным Минтруда, с 11 по 25 января уволены более 615 тыс. россиян.