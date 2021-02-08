Биржи в США открылись ростом на фоне ожидания мер по поддержке экономики

Американские биржи после открытия торгов отметили рост основных индексов на фоне ожидания пакета мер по стимулированию экономики.

С открытием сессии в понедельник ключевые индексы на Нью-Йоркской фондовой бирже выросли в ожидании большого пакета мер по поддержке экономики США. Также на рост влияют сообщения о замедлении роста количества зараженных коронавирусом.

Исходя из данных, опубликованных на сайте торговой площадки, индекс Dow Jones поднялся на 159,05 пункта, прибавив 0,51%, достигнув уровня 31 307,29. Индекс S&P прибавил 0,42%, поднявшись на 16,33 пункта, достав отметку 3 903,16. Индекс NADAQ поднялся на 62,47 пункта (+0,45%), до 13 918,77.

Цена мартовских нефтяных фьючерсов марки WTI поднялась после начала сессии до $57,52 за баррель, прибавив 1,18%. Фьючерсы на золото выросли до $1 835,50 за тройскую унцию (+1,24%).

Как отметила газета Wall-Street Journal, положительная квартальная отчетность крупных компаний США и ожидание нового пакета мер по стимулированию американской экономики, которые предложил президент США Джо Байден, обеспечивают рост ключевых биржевых индексов. Главный рыночный аналитик BNP Paribas Asset Management Дэниэл Моррис сказал в интервью, что рынки просто счастливы, это похоже на тот случай, когда Рождество и день рождения выпадают на один день.

По прогнозу издания, в ближайшие дни будут сохраняться позитивные настроения на американских биржах. Также положительной была и прошедшая неделя для биржевых индексов США. Так по итогам прошлой недели S&P зафиксировал лучший рост с ноября прошлого года.