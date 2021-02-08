"Северный поток-2" в Дании планируют достроить до конца апреля

В водах Дании строительство двух ниток газопровода "Северный поток-2" планируют завершить до конца апреля текущего года. Об этом сообщило датское морское управление.

Ведомство отмечает, что строительство ведется с участием "Фортуны" при поддержке судов "Балтийского исследователя" и судна "Мурман".

В субботу, 6 февраля, трубоукладочная баржа "Фортуна" начала укладку "Северного потока-2" в водах Дании.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер считает, что отношения в сфере энергетики — это "последний мост" между Россией и Европой, потому разрушать его не стоит.