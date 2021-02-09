Утверждена гибкая экспортная пошлина на зерновые

Согласно формуле расчета, которую утвердил премьер-министр Михаил Мишустин, при цене до 200 долларов за тонну пшеницы, пошлина взиматься не будет. В случае превышения этого порога сбор составит 70% от разницы мировой и базовой цены. Для ячменя и кукурузы планка установлена на уровне 185 долларов за тонну.

Гибкую пошлину станут рассчитывать еженедельно, на основании данных о цене зарегистрированных на бирже экспортных контрактов на злаки. Этим займется Минсельхоз.

В правительстве же отметили, что новая система позволит нивелировать влияние скачков мировых цен на внутренний рынок. А его участники смогут строить долгосрочные планы.