Делай, как Tesla: биткоин продолжает обновлять максимумы

Стоимость самой популярной криптовалюты – биткоина снова обновила исторический рекорд и превысила 48 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов.

Стоимость биткоина за 24 часа выросла на 22.1%, согласно данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам. Рыночная капитализация составила $886,95 млрд.

На момент публикации биткоин котировался на уровне $47,6 за монету.

На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин дорожал на 23,28% – до 48119 долларов.

Успех биткоина, похоже, сказался и на остальном рынке – все без исключения криптовалюты из первой десятки растут.

Криптовалютный рынок на момент написания материала находится в восходящем тренде. Общая капитализация рынка криптовалют на данный момент достигла $1,40 трлн.

Индекс доминирования биткоина составляет 63,5%

Рост цены биткоина продолжается со вчерашнего дня, когда корпорация Tesla сообщила в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), что инвестировала в криптовалюту биткоин в январе текущего года $1,5 млрд. Также Tesla сообщила о намерении принимать криптовалюту в качестве оплаты.

Компания, для достижения максимизации доходов, основываясь на обновленной политике, планирует вкладывать средства в биржевые фонды, золотые слитки, цифровую валюту и другие альтернативные резервные активы.