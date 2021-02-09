Стоимость Brent превысила $61 за баррель

Стоимость апрельских фьючерсов на Brent выросла на лондонской бирже ICE Futures на $0,49 (+ 0,81%) до $61,05 за баррель. Накануне Brent подорожала на $1,22 (+ 2,1%) до $60,56 за баррель.

Мартовские фьючерсы на WTI подорожали на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) на $0,47 (+ 0,81%) до $58,44 за баррель. Накануне стоимость WTI выросла на $1,12 (+ 2%) до $57,97 за баррель.

Эксперты видят признаки восстановления мирового спроса на нефть. Поставки нефти в Китай увеличились на прошлой неделе до максимального за последние шесть месяцев показателя. Спрос в Индии также растет.

Кроме того, инвесторы рассчитывают на скорое принятие нового пакета мер поддержки американской экономики.

Нефть дорожает также благодаря решению стран ОПЕК+ сократить с 1 февраля добычу нефти. В частности, Саудовская Аравия уменьшит добычу на 1 млн баррелей в сутки.

При этом количество буровых установок в США остается на 60% ниже уровня, отмеченного до пандемии коронавируса.

Между тем эксперты предупреждают, что рынки WTI и Brent значительно перекуплены, и цены на нефть могут упасть.