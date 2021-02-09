Правительство предписало регионам открывать фермерские ярмарки в многолюдных местах

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства, согласно которому "регионам рекомендовано содействовать организации розничных рынков и ярмарок в многолюдных местах с учетом эпидемиологической обстановки в регионе и рекомендаций санитарных врачей".

"Власти регионов в течение двух месяцев должны принять соответствующие нормативные акты, а также проинформировать граждан о новых возможностях розничной торговли. Сведения об этой работе поступят в Минпромторг, который подготовит итоговый доклад в правительство", – сообщает пресс-служба правительства.

Необходимо поддержать предпринимателей и самозанятых граждан, которые продают товары из личных подсобных хозяйств, подчеркнул Мишустин и добавил, что правительство продолжает внимательно следить за ценами на основные продукты.

Премьер-министр призвал создать максимально благоприятный режим для тех, кто продает продукты со своего огорода или фермерского хозяйства.

Нужно выделять фермерам и самозанятым гражданам удобные места для развозной торговли, устранять административные барьеры, помогать с получением разрешений и заключением договоров.

Такая поддержка поможет продавцам восстановить и развивать свой бизнес, а покупателям – приобретать качественные продукты по невысоким ценам у дома, подчеркнул Мишустин.

Регионам рекомендовано выделять фермерам и самозанятым удобные места для торговли и продлевать договоры на размещение торговых точек без проведения торгов.