Решетников: доходы россиян должны расти на 2,5% в год

Темпы роста ВВП России составят до 2030 г. в среднем 2% в год, задача – выйти на 3% и выше. Для этого доходы россиян должны расти темпами не ниже 2,5% в год, заявил глава Минэкономразвития (МЭР) Максим Решетников на правительственном часе в Госдуме.

Основой экономического развития служит устойчивый рост доходов населения, который ускоряет рост ВВП почти на 50%, подчеркнул Решетников.

"Необходимо как можно скорее восстановить докризисную занятость, снизить непроизводительные издержки и повысить производительность труда. И на этой основе (обеспечить – прим. ред.) рост заработных плат", – отметил министр.

Программы поддержки предпринимательства должны способствовать восстановлению трудовых и предпринимательских доходов, уверен Решетников.

По данным Росстата, реальные располагаемые доходы россиян упали в 2020 г. на 3,5%. МЭР прогнозирует, что доходы вырастут в 2021 г. на 3%.

В 2019 г. реальные располагаемые доходы населения России выросли на 1%, в 2018 г. – на 0,1%, в 2017 г. – сократились на 0,5%, в 2016 г. – на 4,5%, в 2015 г. – на 2,4%, в 2014 г. – на 1,2%.