Госдума приняла законопроект о лицах, контролирующих финансовые организации

Госдума приняла во втором чтении законопроект о лицах, которые контролируют финансовые организации. Документ расширяет понятие контролирующего лица, уточняет основания и порядок привлечения контролирующего лица к ответственности, если его действие (бездействие) причинило убыток страховой организации, негосударственному пенсионному фонду (НПФ) или кредитной организации.

Законопроект призван упростить судебные процессы, связанные с сокрытием контролирующими лицами своего имущества при привлечении этих лиц к субсидиарной ответственности по обязательствам финансовых организаций-банкротов.

Законопроект устанавливает процедуру признания лица контролирующим финансовую организацию, что увеличивает возможность привлечения этого лица к имущественной ответственности и помогает сохранить деньги вкладчиков.

Новый закон обяжет финансовые организации предоставлять в Банк России сведения о контролирующих лицах. ЦБ получит право вести список лиц, контролирующих кредитные, страховые организации и НПФ.

ЦБ сможет принимать решения о признании лица контролирующим в случае обоснованного предположения ЦБ о соответствии лица определенным признакам. В этом случае сведения о контролирующем лице также включат в список ЦБ.

ЦБ получит право предоставлять Росфинмониторингу сведения о лицах, контролирующих кредитные организации, а также рассматривать жалобы на включение в список соответствующих лиц.

ЦБ сможет подавать в суд заявления о привлечении контролирующих лиц к субсидиарной ответственности в виде взыскания убытков. ЦБ получит право направить контролирующему лицу уведомление о применении предварительных обеспечительных мер. Такие меры принимают по решению арбитражного суда, речь идет о наложении ареста на деньги, ценные бумаги и недвижимое имущество контролирующих лиц.

В случае принятия закон вступит в силу 1 июля 2021 г.