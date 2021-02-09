Кабмин прокомментировал информацию о 500-миллиардных соцвыплатах

В правительстве РФ заявили, что первоочередной задачей государства является забота о благополучии граждан и социальная поддержка населения. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина РФ.

Данное сообщение послужило своеобразным комментарием на информацию, опубликованную агентством Reuters, в которой утверждалось, со ссылкой на источники, что российское правительство намерено выделить 500 млрд. рублей на новый пакет мер социальной поддержки.

О новом пакете социальных выплат, по мнению одного из источников агентства, может объявить лично президент Владимир Путин в рамках ежегодного обращения к высокопоставленным политическим деятелям. Точная дата выступления президента с посланием Федеральному собранию пока не назначена.

По словам обоих источников агентства, размер соцвыплат составит 0,5% от предполагаемого ВВП на 2021 год, что составляет порядка 500 млрд. рублей. Оба собеседника рассказали Reuters, что данные социальные выплаты должны помочь гражданам понять, что власти делают все возможное, чтобы помочь преодолеть их финансовые проблемы.

В кабмине подчеркнули, что ежегодно для граждан РФ реализуются различные меры социальной поддержки, от оказания содействия в переобучении и трудоустройства, всевозможных выплат и льгот, до предоставления различных социальных услуг. Список соцподдержки постоянно расширяется, отметили в кабмине.

Также в пресс-службе отметили, что выполнение социальных обязательств государства перед гражданами РФ является основной задачей правительства. Социальная поддержка является долгосрочной и носит системный характер, а также связана с национальными целями развития страны, которые сформулированы президентом РФ. Поэтому данной поддержке уделяется особое внимание, добавили в пресс-службе правительства РФ.