"Газпром" временно остановил транзит газа в Калининград через Литву

На сайте оператора газотранспортной системы Amber Grid сообщается, что временно приостановлена прокачка газа в Калининград через Литву по просьбе "Газпрома". На Калининград газ подается через Литву и Белоруссию. Белорусские поставки происходят в обычном режиме, а по оперативным данным на сайте Amber Grid отмечено сокращение прокачки газа через Литву в Калининград до нуля.

Пресс-служба "Газпрома" заверила, что запасов газа, находящихся в подземных хранилищах, достаточно для полного покрытия потребностей в газе Калининградской области. Причину приостановки транзита газа через Литву пресс-служба не сообщила.

По словам заместителя председателя правительства региона Александра Рольбинова, временная остановка подачи газа через Литву не окажет негативного влияния на жителей Калининградской области. В регион газ поступает стабильно, отметил Рольбинов.

Согласно договору между "Газпромом" и Amber Grid, прокачка газа осуществляется по трубопроводу Минск – Вильнюс – Каунас – Калининград, в объеме до 2,5 млрд. кубометров газа в год. Поставкам газа по трубопроводу в 2019 году добавился газ с введенного в эксплуатацию терминала газа с плавучей платформы "Маршал Василевский", которая в настоящее время находится у берегов Африки.