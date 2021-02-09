H&M в России заподозрили в неуплате таможенных пошлин

Возбуждено уголовное дело на "дочку" шведской компании H&M (Hennes & Mauritz AB) из-за неуплаты таможенных пошлин общей суммой в 3,1 млрд. рублей. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на документы о деле.

По информации предоставленной Bloomberg в период с 2016 по 2019 года Федеральная таможенная служба РФ заподозрила российское подразделение H&M, что компания не внесла в таможенную декларацию некоторые лицензионные сборы, которые были перечислены впоследствии материнской компании.

Расхождение, выявленное в процессе аудита в 2019 году, компания H&M пыталась покрыть, выплатив 3,1 млрд. рублей. Однако это не дало избежать возбуждения уголовного дела, итогом которого возможно присуждение штрафа в два раза больше суммы расхождения. Также результатом уголовного дела могут быть сроки тюремного заключения для топ-менеджеров компании.

Агентство Bloomberg получило подтверждение о расследовании в отношении российского подразделения от пресс-службы H&M в Стокгольме. Пресс-служба заявила, что не имеет информации о деталях.

По данным отчета H&M за прошлый финансовый год, продажи H&M в России составили $745 млн. Россия занимает седьмое место по величине рынка для шведского ритейлера. Всего в мире открыто порядка 5 тысяч магазинов этой компании в 74 странах. В России находятся 155 магазинов этой торговой сети.