МВФ призвал ЦБ опустить ключевую ставку ниже 4%

Международный валютный фонд советует Центробанку России снизить ключевую ставку на 0,5 п.п. в 2021 году.

Международный валютный фонд уверен, что более мягкая денежная политика приведет к экономическому росту и оставит место для реагирования на возможные потрясения в будущем.

По прогнозу МВФ к концу 2021 года инфляция в России составит 3,5%. Центробанк России также прогнозирует инфляцию на уровне 3,5-4% на конец года.

Стимулирующая денежно-кредитная политика впервые была использована Центробанком РФ в 2020 году для устранения последствий пандемии COVID-19, снизив ключевую ставку до 4,25% годовых.

Тем не менее, рухнувший курс рубля усилил инфляцию и ЦБ приостановил смягчение денежной политики.

По итогам прошлого года инфляция в России составила 4,9%, тогда как в 2019 году она была равна 3%. В январе текущего года инфляция дошла до 5,2%.

В декабре регулятор в третий раз подряд оставил ключевую ставку без изменений, заявив, что он будет следить за развитием экономической ситуации и возможностями для дополнительного снижения ставки.

По мнению аналитиков, ЦБ РФ оставит ключевую ставку без изменений на фоне растущей инфляции и в четвертый раз.