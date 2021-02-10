Минсельхоз примет меры для сдерживания роста цен на удобрения

Минсельхоз, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и Минпромторг намерены выработать меры для сдерживания роста цен на минеральные удобрения.

С этой целью создана межведомственная рабочая группа, которая займется выработкой решений по этому вопросу, сообщает Минсельхоз.

Министерство провело межведомственное совещание по ценам на минеральные удобрения. Некоторые регионы и отраслевые союзы сообщили о росте цен на удобрения.

Минсельхоз считает, что для устойчивого развития отрасли и качественного проведения сезонных полевых работ необходимо не допустить резких колебаний цен на удобрения.

По данным Минсельхоза, с 1 января по 8 февраля сельхозпредприятия закупили 707,6 тыс. тонн минеральных удобрений, что на 20,9 тыс. тонн больше, чем за то же время в 2020 г.

В целом сельхозхозяйства намерены приобрести в 2021 г. почти 4,5 млн тонн удобрений.