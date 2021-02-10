Госдума защитит россиян от оформления кредитов без их ведома

Госдума рассмотрит законопроект, который защитит граждан от финансовых кибермошенников, в том числе от оформления кредитов и микрозаймов без ведома россиян, заявил зампред комитета Госдумы по финрынку Антон Гетта ("Единая Россия").

Проблема оформления кредитов и кредитных карт на граждан без ведома самих граждан остается острой, отметил Гетта, сообщает пресс-служба фракции "Единая Россия" в Госдуме.

Зачастую имеет место сговор мошенников с сотрудниками учреждений, в которых необходимо предъявлять паспортные данные, – на почте, в банках, страховых компаниях, при каршеринге и так далее, пояснил Гетта.

Таким образом, законопослушный гражданин не застрахован от того, что на него могут оформить кредитные обязательства другого лица.

Законопроект предоставит гражданам возможность подавать через многофункциональные центры (МФЦ), сайт госуслуг или уполномоченные банки заявление о запрете оформления кредитов на свое имя. Заявление попадет в Центральный каталог кредитных историй.

В случае необходимости гражданин сможет снять запрет, оформить кредит, а затем при желании вновь установить запрет.

"Если при наличии данного запрета кредит или кредитная карта будут оформлены, то это станет проблемой банка или микрофинансовой организации, но не гражданина", – заключил Гетта.