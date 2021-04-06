Самые богатые россияне: кто заработал, а кто потерял

Российские миллиардеры обеднели за год на 1,2 миллиарда долларов на фоне падающей экономики. Алексей Мордашов возглавил список богатейших граждан России с 30 миллиардами долларов, согласно данным Forbes. За год его богатство не изменилось. Миллиардер владеет металлургическим холдингом "Северсталь" и 26% международной туристической компании TUI Group. Павел Дуров назван самым богатым миллиардером Дубая, но в российском рейтинге он занял предпоследнее место.

На втором месте в рейтинге – крупнейший акционер "Норникеля" Владимир Потанин: за год он обеднел на 168 миллионов долларов и теперь у него только 27,4 миллиарда.

Замыкает тройку лидеров металлургический и транспортный магнат Владимир Лисин: за год он разбогател на 113 миллионов до 27,4 миллиарда долларов. Лисин владеет долями в НЛМК и Universal Cargo Logistics Holding.

На четвертом месте – Леонид Михельсон, создавший НОВАТЭК, крупнейшего в России частного производителя сжиженного газа. На фоне падения цен на газ его состояние снизилось на 354 миллиона долларов до 25 миллиардов долларов.

Пятерку богатейших россиян замыкает Вагит Алекперов – он обеднел на полмиллиарда до 23,6 миллиарда долларов из-за падения цены нефти.

На шестом месте – Геннадий Тимченко с нефтегазовыми активами, потерявший 346 миллионов из-за падения стоимости нефти и газа. Теперь у него 22 миллиарда долларов. Он владеет долями компаний "НОВАТЭК", "Сибур", "Стройтранснефтегаз", "Стройтрансгаз", "Трансойл".

На седьмом месте – Алишер Усманов, металлургический магнат ("Металлоинвест"), собственник ИД "КоммерсантЪ" и оператора связи "Мегафон". У него 18,5 миллиарда долларов и за год богатство не изменилось.

На восьмом – Андрей Мельниченко, владелец производства угля (СУЭК) и удобрений ("Еврохим"), обедневший за год на 3 миллиона до 17,9 миллиарда долларов.

На предпоследнем месте в топ-10 богатых россиян – Павел Дуров с 17,2 миллиардами долларов. Его богатство за год не изменилось.

Замыкает "десятку" самых богатых россиян Михаил Фридман, создавший с партнерами Альфа-банк и Альфа-групп, владеющий нефтегазовым бизнесом, ретейлером X5 Retail Group и долей в телекоммуникационной группе Veon ("Вымпелком"). Его богатство уменьшилось на 36 миллионов до 15,4 миллиарда долларов.