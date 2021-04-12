Мировые цены на нефть снижаются 12 апреля. Стоимость июньского фьючерса на нефть Brent снизилась на лондонской бирже ICE Futures на $0,15 (- 0,24%) до $62,80 за баррель. В пятницу этот контракт подешевел на $0,25 (- 0,4%) до $62,95 за баррель.

Стоимость майского фьючерса на нефть WTI упала на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) на $0,13 (- 0,22%) до $59,19 за баррель. В пятницу этот контракт подешевел на $0,27 (- 0,5%) до $59,32 за баррель.

На минувшей неделе Brent подешевела на 2,9%, WTI – на 3,5%.

Оптимизм по поводу ускорения вакцинации в Европе и восстановления экономики США стихает, инвесторы обеспокоены новым скачком заболеваемости коронавирусом в ряде стран.

Трейдеры следят за непрямыми переговорами между США и Ираном по иранской ядерной сделке, которые пройдут в Вене на этой неделе. Соглашение между США и Ираном может привести к снятию санкций с Тегерана и притоку иранской нефти на рынок.

Между тем Baker Hughes заявила в минувшую пятницу, что количество действующих нефтегазовых буровых установок в США увеличилось на прошлой неделе на две единицы до 432 установок.