Жилье в новостройках Москвы и Подмосковья подорожало за год на 23,9%

Средняя стоимость 1 кв. м жилья в Москве и Подмосковье выросла в I квартале на 23,9% в годовом выражении до 199,4 тыс. руб. При этом средняя цена в Москве увеличилась на 22,6%, в Подмосковье – на 26,6%, сообщает ЦИАН.

Жилье в новостройках Москвы и Подмосковья подорожало в I квартале на 4,4% в квартальном выражении, в том числе в Москве – на 7,7%, в Подмосковье – на 5%.

Средняя стоимость жилья на первичном рынке Москвы составила в январе-марте 251,8 тыс. руб. за 1 кв. м, в Подмосковье – 121,3 тыс. руб. за 1 кв. м.

В целом, 67% сделок с жильем в новостройках заключены в I квартале с использованием ипотеки. Средний срок ипотечного кредитования для Москвы составил 19 лет и девять месяцев, для Новой Москвы – 19 лет и три месяца, Подмосковья – 19 лет и один месяц.

Всего в Москве и Подмосковье заключены 40,4 тыс. сделок купли/продажи первичного жилья (+ 19,4% в годовом выражении и – 25% в квартальном выражении).

В том числе 23,3 тыс. сделок пришлись на Москву, 17,1 тыс. – на Московскую область.

В то же время объем предложения жилья в новостройках московского региона уменьшился в I квартале до минимального с 2015 г. значения, в продаже находятся почти 60 тыс. лотов (включая квартиры и апартаменты). Предложение на первичном рынке региона сократилось за год почти на 30%.

С начала года застройщики Москвы и Подмосковья выставили на продажу 152 жилых корпуса площадью 2,2 млн кв. м.