$62,7 тыс: биткоин обновил исторический максимум

Биткоин впервые с 13 марта обновил исторический рекорд, перевалив за отметку в $62 тысячи, свидетельствуют данные торгов.

На крупнейшей по объему торгов криптовалютной бирже Binance биткоин вырос в цене на 3,1% – до $62,7 тыс.

Криптовалютный рынок на момент написания материала находится в равновесном тренде.

Из первой десятки демонстрируют рост 7 криптовалют, среди них биткоин, Ripple, Tether, Cardano, Uniswap, Litecoin, Stellar. Курсы эфира, Binance Coin, Polkadot за последние сутки падают. Самое сильное снижение демонстрирует Binance Coin.

Общая капитализация рынка криптовалют на данный момент достигла $2.13 трлн., согласно данным Coinmarketcap. Индекс доминирования биткоина составляет 54.7%

Биткоин в начале марта установил очередной исторический максимум на уровне $61 844, после чего начал коррекционное снижение, в рамках которого 25 марта падал до $50 427, то есть почти на 23%.