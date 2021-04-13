Die Welt: человечество может остаться без бананов

Человечество рискует остаться без бананов, поскольку высокоинфекционный почвенный гриб поражает банановые плантации, пишет Die Welt.

Грибковое заболевание под названием Tropical Race 4 (TR4) начало распространяться в Азии и Австралии в конце 1990-х гг. Но в 2019 г. грибок TR4 обнаружили в Южной Америке, которая выступает основным мировым поставщиком бананов.

В Колумбии и Гондурасе уже закрыли первые пораженные грибком плантации.

TR4 не поддается воздействию химикатов, поэтому зараженные почвы выведут из оборота на 30-40 лет.

Грибок в основном поражает сорт Cavendish, на который приходится 95% мирового экспорта бананов.

Даже небольшая частица зараженной почвы на подошве ботинок фермера может способствовать распространению инфекции. Кроме того, грибок быстро распространяется из-за передачи растениями друг другу одних и тех же генов.

Мужские цветки банановой пальмы стерильны, а женские образуют плоды без опыления. Cavendish размножается неполовым путем через отростки.

По мнению ученых, в природе не существует столь же урожайного сорта бананов как Cavendish, отмечает РИА Новости. При этом во многих странах Азии, Африки и Америки бананы являются таким же важным продуктом в ежедневном рационе, как картофель и рис.

Население Земли составляет более 7 млрд человек, а население развивающихся стран быстро растет. Потребность людей в продуктах – главная причина роста производства бананов, считает Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО).