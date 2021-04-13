Журнал TIME будет принимать платежи в биткоинах и держать их на балансе

Еженедельное американское издание TIME будет принимать оплату в биткоине. Данная возможность будет реализована в рамках сотрудничества с крупнейшей компанией по управлению цифровыми активами Grayscale Investments. Об этом сообщил генеральный директор Grayscale Investments Майкл Зонненшайн.

Зонненшайн объявил о сотрудничестве Grayscale с журналом TIME в рамках анонса серии обучающих видео, посвященных крипторынку. Новая серия будет выпущена этим летом. Зонненшайн рассказал о том, что президент журнала Кит Гроссман и сам журналист дали согласие на прием оплаты в BTC. Также они будут держать биткоин на балансе. Зонненшайн отметил, что для Grayscale такое сотрудничество стало первым в медиапространстве.

Кит Гроссман опубликовал в своем Twitter запись Зонненшайна, таким образом, подтвердив данную информацию. На сегодняшний день иных подробностей о сотрудничестве Grayscale и TIME пока нет. В последнее время наблюдается повышенный интерес Кита Гроссмана к биткоину, он публикует много информации по этой теме на своей странице в Twitter.

Ранее TIME выпустил собственные NFT на основе трех обложек своего журнала.

Еженедельный журнал TIME не является первой компанией, которая намерена принимать оплату в BTC. Со второй половины марта компания по производству электромобилей Tesla начала прием платежей в биткоинах и также намерена хранить их после получения. В самую популярную криптовалюту Tesla инвестировала $1,5 млрд.

Инвестиционная корпорация Blackrock также начала заниматься криптовалютой в феврале, получив прибыль более $360 000 от небольшой длинной позиции с использованием фьючерсов на биткоин.