IKEA и "Мега" переведут на солнечную энергию за 21 миллиард рублей

Группа компаний Ingka, владелец розничной сети IKEA и торговых центров "Мега", переведет свои российские магазины на электроснабжение от солнечных батарей, сообщается в пресс-релизе компании.

Ingka Investments, инвестиционное подразделение Ingka Group, заключила соглашение о покупке 49% акций 8 солнечных электростанций в России для обеспечения электроэнергией своих магазинов. Эту долю продает ООО "Солнечные системы" (Solar Systems) за 21 миллиард рублей (235 миллионов евро).

Фотоэлектрические парки расположены на юго-западе России. Это крупнейшая сделка и первые иностранные инвестиции неэнергетической компании в возобновляемые источники энергии в России.

Энергетическая мощность покупаемых парков составляет 160 мегаватт. Этого достаточного для обеспечения электроэнергией всех 17 магазинов IKEA в России и части торговых центров MEGA в стране.

С 2009 года Ingka Group инвестировала 2,5 миллиарда евро в возобновляемые источники энергии, владеет и управляет 547 ветряными источниками энергии в 14 странах, двумя парками солнечных батарей. Кроме этого, установлено 935 тысяч солнечных панелей на крышах магазинов и складов IKEA. Общая установленная мощность возобновляемых источников энергии компании превышает 1,7 ГВт, что хватит для обеспечения энергией более 1 миллиона европейских домохозяйств.