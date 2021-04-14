АСВ получит новые полномочия по управлению банками-банкротами

Совет Федерации одобрил закон, который расширяет полномочия Агентства по страхованию вкладов (АСВ) по управлению кредитной организацией после отзыва у нее лицензии.

Закон возлагает полномочия временной администрации на АСВ.

В свою очередь Банк России назначает временную администрацию в кредитную организацию после отзыва у нее лицензии на осуществление банковских операций.

Закон позволит сократить сроки выполнения требований кредиторов и ускорить сроки продажи активов несостоятельных кредитных организаций.

Новый подход уменьшит сроки и расходы на ликвидационные процедуры, что даст возможность "увеличить степень удовлетворения требований кредиторов ликвидируемых кредитных организаций", считаю авторы закона.

АСВ начнет осуществлять полномочия временной администрации через своего представителя. Временная администрация получит право расходовать деньги кредитной организации на оплату услуг бухгалтеров, аудиторов, оценщиков, консультантов и юристов.

По новому закону, временная администрация сможет проводить инвентаризацию имущества кредитной организации, готовить имущество к продаже, вести реестр требований кредиторов, искать, выявлять и возвращать имущество кредитной организации от третьих лиц.

Временная администрация получит право увольнять сотрудников, изменять условия трудовых договоров, переводить сотрудников кредитной организации на другую работу, заявлять отказ от исполнения договоров и иных сделок, если их исполнение не является необходимым в связи с прекращением деятельности кредитной организации.