Госдума расширила действие ипотечных льгот для многодетных семей

Госдума приняла закон, уточняющий условия государственного софинансирования ипотеки для многодетных семей. Речь идет о предоставлении многодетным семьям компенсации в размере 450 тыс. руб. на погашение ипотечного кредита.

Новый закон распространяет действие программы софинансирования на ипотечные кредиты для строительства частного дома или покупки недостроенного дома.

Программа поддержки, по которой многодетные семьи могут получить 450 тыс. руб. на погашение ипотеки, запущена в сентябре 2019 г. Госпрограмма рассчитана на семьи, в которых с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2022 г. родился третий и последующие дети.

Компенсацию в рамках программы уже получили почти 50 тыс. российских семей.

По новому закону, многодетные семьи смогут использовать 450 тыс. руб. не только на покупку или постройку частного жилья, но и на покупку строящегося жилья по договору об участии в долевом строительстве.

Кроме того, деньги можно направить на ремонт жилья или внести в качестве паевого взноса в жилищно-строительный кооператив.

Закон определяет перечень возможных кредиторов по льготным ипотечным договорам (договорам займам) в рамках госпрограммы.

Такими кредиторами могут выступать кредитная организация, единый институт развития в жилищной отрасли, а также организация, включенная единым институтом в перечень уполномоченных организаций, предоставляющих ипотечные займы.

Кредиторами могут стать ипотечные агенты, а также учреждения, созданные по решению правительства для обеспечения накопительно-ипотечной системы для военнослужащих.

Закон вступит в силу со дня официального опубликования, при этом документ предусматривает переходные сроки для ряда положений.