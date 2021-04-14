"Газпром" объявил размер дивидендов за 2020 год

Правление "Газпрома" одобрило предложение направить на дивиденды часть нераспределенной прибыли компании за прошлые годы. "Объем дивидендных выплат составит 297,1 млрд руб. или 12,55 руб. на одну акцию", – сообщает "Газпром".

Совет директоров и собрание акционеров "Газпрома" должны утвердить рекомендацию правления.

Участники рынка ожидали в среднем дивиденды в размере 9,04 руб. на акцию.

Максимальные дивиденды "Газпром" выплатил за 2018 г. – 16,61 руб. на акцию. В 2019 г. акционеры получили 15,24 руб. на акцию.

По новой дивидендной политике, "Газпром" намерен к 2022 г. выплачивать дивиденды в размере не менее 50% от чистой прибыли (за 2021 г.).

"Общий размер дивидендных выплат соответствует 50% от чистой прибыли группы "Газпром" по МСФО, скорректированной в соответствии с дивидендной политикой компании", – отмечает "Газпром".

Доход "Газпрома" от экспорта газа упал в 2020 г. на 39,6% до $25,25 млрд. Физический объем экспорта газа сократился на 9,7% до 199,2 млрд куб. м.