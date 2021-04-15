Южная Корея вложит 11,8 млрд рублей в строительство рыбного порта в Приморье

Южнокорейские компании вложат 11,8 млрд руб. в проект строительства морского порта "Подъяпольский" в Приморском крае, сообщает Минвостокразвития.

Россия и Южная Корея восстанавливают торгово-экономическое сотрудничество, которое пострадало из-за пандемии коронавируса.

Проект "Подъяпольский" предусматривает строительство порта в Шкотовском районе Приморья для перевалки рыбы и смешанных грузов объемом до 1,2 млн тонн в год.

В порту построят холодильные мощности для хранения 25 тыс. тонн рыбной продукции.

Южнокорейская инжиниринговая компания Hyein E&C разработала предварительное ТЭО проекта.

Основной объем рыбопереработки на Дальнем Востоке приходится на компанию "Владивостокский морской рыбный порт" (стивидорная компания в порту Владивостока). Стивидор может отгружать до 2 тыс. тонн рыбопродукции в сутки.