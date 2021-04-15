Рубль рухнул в ожидании санкций США

Доллар при открытии торгов 15 апреля подскочил до 77,5 рубля, евро – до 92,8 рубля. Основные валюты за сутки подорожали на 2,5 рубля, согласно данным торгов. Рубль на утренних торгах в четверг 15 апреля упал на 3% сразу после того, как стало известно о планах США ввести новые санкции против России, включая запрет для американских инвесторов покупать российские гособлигации.

Если в среду вечером рубль укрепился на 3% после того, как администрация США предложила организовать переговоры между лидерами двух стран, то менее чем через сутки инвесторы вновь настроились на худшее и готовы вывести из российских активов остатки своих вложений.

Доллар при открытии торгов 15 апреля подскочил до 77,5 рубля, евро –до 92,8 рубля. Основные валюты за сутки подорожали на 2,5 рубля. Вскоре рубль замедлил снижение, евро снизился до 92,2 рубля, доллар – до 77 рублей. Российские акции к этому моменту дорожали на 2%.

В США ночью сразу несколько изданий сообщили о новых санкциях, о которых могут объявить вечером 15 апреля. По данным источников Reuters, "ожидается, что Соединенные Штаты объявят о новых агрессивных мерах, включающих санкции для суверенного долга России, включающих ограничения возможностей финансовых институтов США торговать таким долгом".

По данным Bloomberg, США намерены ввести новые санкции в отношении России из-за якобы причастия Москвы к взлому ПО компании SolarWinds, а также к вмешательству в президентские выборы в Соединенных Штатах. Под санкции могут попасть порядка десяти граждан РФ, а также около 20 юридических лиц. Рестрикции могут быть введены уже в четверг, 15 апреля. Власти Соединенных Штатов также намерены выслать из страны 10 российских дипломатов и официальных лиц. Белый дом, Государственный департамент и министерство юстиции США пока не предоставили комментариев по данной информации.