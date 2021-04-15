Минфин: подделка биометрических данных станет серьезной проблемой для общества

Подделка биометрических данных может стать серьезной проблемой для общества, и нет понимания того, что делать человеку в случае компрометации его биометрических данных, заявил замминистра финансов Алексей Моисеев на конференции "Технологии и доверие: защита подлинности и идентификация".

"Неизбежно появятся люди и, наверное, уже есть такие, которые выдают себя за кого-то другого в своем цифровом профиле. Это, на самом деле, довольно серьезная проблема. Если честно, она меня очень сильно беспокоит, поскольку я понимаю: если скомпрометировали пароль к моему банковскому счету, то, во-первых, банк, скорее всего, заметит сомнительные операции. Во-вторых, я этот пароль поменяю. Но, если скомпрометировали мои биометрические данные, то не очень понятно, что делать", – подчеркнул Моисеев.

Между тем требования к защите биометрических данных граждан намного выше, и их достоверность при идентификации должна стать "стопроцентной", отметил Моисеев.

"С учетом перехода нашей жизни в цифровую идентификацию, которая основана, в первую очередь, на биометрических данных, эти вопросы встают в полный рост. Их компрометация может значительно усложнить жизнь любого человека", – заключил замминистра.