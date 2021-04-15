Правительство разработало дорожную карту развития строительства частных домов

Правительство утвердило дорожную карту по упрощению строительства частных домов, 31 марта карта подписана вице-премьером Маратом Хуснуллиным, заявил заместитель управляющего директора "ДОМ.РФ" Олег Комлик. Дорожную карту разрабатывали при участии "ДОМ.РФ".

Дорожная карта по упрощению индивидуального жилищного строительства (ИЖС) состоит из трех основных частей.

Первая часть предусматривает разработку федерального закона, который регулирует застройку при ИЖС, защиту прав граждан-участников строительства, внедрение в ИЖС эскроу-счетов и решение вопросов с общим имуществом поселков.

Вторая часть предусматривает стандартизацию ИЖС путем применения типовых проектов. В частности, власти создадут реестр типовых проектов ИЖС.

Третья часть предусматривает цифровизацию процедур и услуг ИЖС, в том числе запуск цифрового сервиса "Строительство индивидуального жилого и садового дома".

Хуснуллин заявил ранее, что программа поддержки ИЖС заработает до конца года.

В свою очередь глава Минстроя Ирек Файзуллин считает, что без развития ИЖС невозможно выполнить национальную задачу по введению в строй 1 млрд кв. м жилья до 2030 г.