Хуснуллин: программа льготной ипотеки очень востребована у россиян

Программа льготной ипотеки по ставке не более 6,5%, запущенная год назад для покупки жилья в новостройках, оказалась востребованной у россиян. Банки в рамках программы выдали 450 тыс. ипотечных кредитов на 1,337 трлн руб., заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.

Программа призвана поддержать строительную отрасль, повысить доступность жилья и улучшить жилищные условия для россиян.

По данным "ДОМ.РФ", средняя площадь жилья, купленного по льготной ипотеке, составляет 50 кв. м, сообщает Минстрой.

С начала года россияне получили 100 тыс. льготных ипотечных кредитов на 335 млрд руб., средний размер кредита составляет 3 млн руб.

Участниками программы стали жители всех 85 регионов России. Наиболее востребованной льготная ипотека оказалась в Москве, Санкт-Петербурге, Подмосковье, Краснодарском крае, Свердловской, Новосибирской, Тюменской и Ростовской областях, Татарстане и Башкирии.

Правительство и Банк России разрабатывают новые решения по льготным ипотечным программам, отметил Хуснуллин. При этом решение о продлении льготной ипотеки под 6,5% пока не принято.

Власти ищут "ту середину, при которой не будут разгоняться цены на жилье, но при этом будет продолжаться льготная программа. Без этого мы точно не нарастим объемы строительства", пояснил Хуснуллин.

"Убежден, что льготная ипотека – не ключевой фактор роста цен на жилье. Важно соотношение спроса и предложения на рынке. Там, где есть перегретый спрос, мы будем искать пути решения проблемы" – подчеркнул вице-премьер.