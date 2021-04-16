Президент Украины назвал "Северный поток-2" вопросом войны

Новый газопровод "Северный поток – 2" из РФ в ЕС, который поддерживают европейские компании, – "это вопрос войны", а не вопрос "бизнеса", заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Как и в любой войне, нельзя воевать, если нет единства. Кто-то точно проиграет. Если "Северный поток – 2" достроят – не только Украина проиграет", – заявил Зеленский.

"Нужно помнить: это не вопрос бизнеса, бизнеса Европы и России. Нет – это вопрос войны", – заявил Зеленский в интервью французской газете Le Figaro.

Он не уверен в перспективах закрытия "Северного потока – 2", поскольку ФРГ, и ряд стран ЕС, поддерживают проект и выступают против санкций. "Есть два фактора. Первый – США, и второй – единство европейских стран. Я считаю, что санкционная политика США поможет Украине, и благодарен им за это. И тут у них открытая позиция. У европейских стран разная позиция. Россия пользуется этим", – заявил Зеленский.

Строительство "Северного потока – 2", удваивающего поставки газа в ЕС из РФ через ФРГ, завершится не позднее лета, заявил 15 апреля глава комитета Госдумы по энергетике, в ходе встречи депутатов Госдумы с коллегами из бундестага – членами германо-российской парламентской группы.

Визит в Берлин Владимира Зеленского мог бы помочь устранению разногласий по проекту "Северный поток – 2", считает руководитель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер. Правительство ФРГ подтвердило ТАСС проведение в пятницу переговоров канцлера Ангелы Меркель, президента Франции Эмманюэля Макрона и Владимира Зеленского.