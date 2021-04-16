Аналитики сообщили, сколько денег нужно москвичам

По данным "Сбербанк страхование жизни" и НПФ Сбербанка, в настоящее время 37,3% жителей столицы делают накопления постоянно или временно.

В Москве количество граждан, заботящихся о своих сбережениях, практически не отличается от среднего количества по стране – 37,5%. Москвичи больше всего делают накопления на непредвиденные обстоятельства, на поддержку детей, а также на путешествия, популярность которых возрастает перед началом туристического сезона.

Больше всего граждан, которые делают накопления постоянно или от случая к случаю, это люди с высшим образованием – 41%, также копить деньги стараются граждане возрастной категории от 50 до 60 лет 43%. Порядка 46% делают накопления возрастной категории 60+. Среди молодежи от 18 до 30 лет, только 28% стараются делать накопления. Женщины в 1,2 раза стараются копить денежные средства чаще мужчин.

Жителям столицы, для того, чтобы чувствовать себя уверенно, необходимо 1,8 млн. накоплений. В среднем по стране эта сумма составляет 1,3 млн. рублей.

Из-за начавшейся в прошлом году пандемии коронавируса, 47% граждан страны стараются отложить деньги на непредвиденные обстоятельства. Однако за год сумма данных сбережений сократилась на 5%. Примерно 30% россиян копят деньги на поддержку детей, в прошлом году на эти цели откладывали 31% граждан.

Самый большой рост сбережений наблюдается для отдыха и путешествий. В текущем году на эти цели копят 22% россиян, тогда как в прошлом году из-за ограничительных мер, на путешествия откладывали средства только 2 %. Порядка 17% из тех, кто делает накопления, откладывают на пенсию и старость.

Среди делающих сбережения респондентов, 16% хотят не просто сберегать денежные средства, но и получать дополнительный доход за счет инвестирования накоплений. Третья часть респондентов готовы инвестировать деньги на полгода. Порядка 20,5% – на год, на 2-3 года готовы вкладывать средства 17,4%. Инвестировать деньги на срок от 4 до 6 лет согласны 13%, а на свыше 10 лет – 9%.

Самым популярным инструментом для вложений, у россиян считается покупка недвижимости для дальнейшей перепродажи. Так считает 61% опрошенных. 56% отдают предпочтение рублевым банковским вкладам и 19% инвестируют в бизнес.

Помимо этого наблюдается рост интереса к вкладам в накопительное страхование – 11%, ценными бумагами интересуются 8%. ПИФам отдали предпочтение 2,8%.



Старший вице-президент, руководитель блока "Управление благосостоянием" Сбербанка выразила надежду, что число людей с накоплениями и частных инвесторов будет увеличиваться. Сбер готов предоставить весь спектр инструментов, которые позволят людям делать накопления для любых целей, даже с небольшими суммами.

За первые три месяца текущего года, количество людей, которые пользуются готовыми инвестиционными и накопительными продуктами Сбера, увеличилось на 69%. Также увеличился на 34% объем средств, которые граждане направили в НПФ Сбербанка для накопления негосударственной пенсии, на 45% – в продукты "Сбер Управление Активами" и в накопительные программы "Сбербанка страхование жизни" – 79%.

Вице-президент Сбербанка – председатель Московского банка Вячеслав Цыбульников заявил, что по данным исследования, москвичи, делающие накопления регулярно или от случая к случаю, в среднем откладывают 24,8% от своего дохода. Удобнее всего для накопления пользоваться накопительным страхованием жизни (НСЖ). В прошлом году 60 тыс. жителей столицы оформили НСЖ. Свою будущую пенсию можно формировать при помощи индивидуальных пенсионных планов НПФ Сбербанка. Первоначальный взнос составляет 2000 рублей, и заключить договор можно онлайн.

Исследование проводилось в 37 городах РФ с населением свыше 500 тыс. человек методом телефонного опроса. Исследование продолжалось с марта по начало апреля и в каждом городе было опрошено не менее 350 человек по репрезентативной социально-демографической выборке.